忙碌過後 各自拉隊歎世界 佘詩曼率「魔女」遊泰 陳靜快閃韓國
視后佘詩曼（阿佘）、梁靖琪、陳瀅和陳靜（DaDa）為熱播劇集《家族榮耀之繼承者》完成宣傳工作後，近日分別相約好友去旅行放鬆。由阿佘、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡和鍾麗淇組成的「七魔女」，早前在機場被網民野生捕獲，原來她們趁大家都有閒暇，相約到泰國遊玩。隨後阿佘還晒出自拍照，只見她穿上吊帶上衣，架着太陽眼鏡，笑容滿臉，似乎心情相當愉快。另一邊廂，DaDa則孖陳瀅齊齊現身韓國，一邊做拍攝工作，一邊大吃大喝，同樣盡興。
素顏展現「三無」狀態
而DaDa近日憑在《家》劇的演技獲網民激讚，當中有一幕講到她因為小產而變得虛弱，為了能夠表現出角色的「三無」狀態：無力、無助及無靈魂，她除了全程表現出「眼神死」的狀態外，更近乎以素顏上陣，相當專業。
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