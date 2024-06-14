中娛星動：重踏《金曲獎》舞台 王力宏以歌悼友 向李玟致敬

《第35屆金曲獎》將於本月29日在台北小巨蛋舉行，曾兩度入圍「最佳國語女演唱人獎」的CoCo去年離世，大會將安排紀念環節緬懷歌迷心中永遠的華語樂壇天后。在構思節目內容時，製作單位與CoCo的家人討論後，決定由其生前好友王力宏演出。

回憶美好時光

久違多年再度回到《金曲獎》舞台，王力宏表示收到邀約時心情非常複雜：「我感到非常榮幸，能夠在這麼重要的舞台上向我的好友CoCo致敬。另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」至於這段致敬表演的呈現方式，他透露經過來回多次與導演組的討論，希望觀眾在欣賞表演時，能夠回憶起CoCo帶給大家的美好時光，透過演出讓大家再次感受她對音樂的無限熱情，並永遠記着她的音樂和精神，期待和所有喜愛CoCo的朋友一起回憶她永不褪色的經典。