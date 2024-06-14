《清明上河圖》拼出創舉 炎明熹期待破世界紀錄 劉沛蘅預告獻「第一次」

中國銀行（香港）（「中銀香港」）年輕品牌「理財TrendyToo」今年夏天聯同本地唯一樂高®專業認證大師（LEGO® Certified Professional）洪子健（Andy）邀請一眾年輕客戶，只要完成指定理財任務，即有機會參與將傳世名畫《清明上河圖》拼砌全球最大LEGO®立體情景模型，打破健力士世界紀錄™稱號。擔任活動大使的炎明熹及劉沛蘅大讚活動有創意又好玩。

為隆重其事，中銀香港特別邀請「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）、「綜藝女神」劉沛蘅（Hillary）及樂隊ROVER擔任活動大使，6人合作拼砌出《清明上河圖》中的「城樓」場景，齊齊「追求第一．力拼最大」，為整個破健力士世界紀錄企劃掀起序幕。為了以創新方式重現《清明上河圖》，是次破紀錄LEGO®立體情景模型長26米、闊1.78米，最少需要動用200萬顆LEGO®顆粒建構而成，由5月開始拼砌，目標於10月前完成。

攜手發揮「最大」創意 身為中銀香港年輕品牌大使的Gigi，大讚推廣活動創意十足，她說：「我從小到大都喜歡LEGO®積木顏色鮮艷，如同我修讀的時裝設計一樣，講求Mix & Match，透過不同元素及配件，拼湊出獨有的創意；今次活動可以挑戰健力士世界紀錄稱號，也是我一直以來的夢想，十分期待拿到證書的一刻。」

另一邊廂，第一次參與宣傳的Hillary於拍攝當日收到今年第一個生日蛋糕，大讚中銀香港連慶生都「追求第一，力拼最大」，並預告將會獻出兩個「第一次」：「9月將會首度挑戰舞台劇，希望順順利利，不要『發台瘟』！另外將會有一套劇集推出，首次演出喜劇，也想大家會接受另一個我。」

炎明熹 Hillary看到積木城樓後愛不釋手，落手拼砌時更玩到唔想收工。