個唱門票同日開賣 郭富城出海歎世界 AK趴地谷飛

「舞台王者」郭富城（Aaron）8月紅館騷門票昨日開賣，他於籌備個唱前先與家人出海鬆一鬆，享受天倫樂。其愛妻方媛日前分享全家出海的照片，兩名囡囡戴上墨鏡精靈可愛，方媛則坐在遊艇梳化上大晒長腿，時尚感十足，可見Aaron應付個唱游刃有餘，而演唱會更掀起搶飛潮。

氹氹轉玩問答

而AK將於7月29日舉行的處男個唱，門票同樣於昨日開賣，雖然只開一場，但由於越級向城城隔空挑機，AK嚴陣以待，大力宣傳，前日他分享短片「吸客」，提醒粉絲準時買飛。片中他捉着工作人員不停氹氹轉，期間工作人員邊轉邊問有哪幾位MIRROR成員是7月壽星時，他立即答出Anson Lo及Frankie，但就數漏了Tiger。最後問到演唱會有幾多位嘉賓？他大賣關子：「呢個時候問我，我唔答你。」答完所有問題後，AK轉到暈，趴在地上搞笑擺出作嘔狀，仍不忘大嗌賣廣告：「賣飛啦！賣飛啦！」網民見他賣力谷飛，大嘆搵食艱難。