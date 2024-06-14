個唱門票同日開賣 郭富城出海歎世界 AK趴地谷飛
男團MIRROR副隊長Anson Kong（AK）首個個人演唱會將於下月舉行，門票昨日開賣，卻撞正天王郭富城8月紅館騷同日賣飛，AK要出絕招落力谷飛！反觀「舞台王者」城城叫座力驚人，輕鬆偕家人出海。
「舞台王者」郭富城（Aaron）8月紅館騷門票昨日開賣，他於籌備個唱前先與家人出海鬆一鬆，享受天倫樂。其愛妻方媛日前分享全家出海的照片，兩名囡囡戴上墨鏡精靈可愛，方媛則坐在遊艇梳化上大晒長腿，時尚感十足，可見Aaron應付個唱游刃有餘，而演唱會更掀起搶飛潮。
氹氹轉玩問答
而AK將於7月29日舉行的處男個唱，門票同樣於昨日開賣，雖然只開一場，但由於越級向城城隔空挑機，AK嚴陣以待，大力宣傳，前日他分享短片「吸客」，提醒粉絲準時買飛。片中他捉着工作人員不停氹氹轉，期間工作人員邊轉邊問有哪幾位MIRROR成員是7月壽星時，他立即答出Anson Lo及Frankie，但就數漏了Tiger。最後問到演唱會有幾多位嘉賓？他大賣關子：「呢個時候問我，我唔答你。」答完所有問題後，AK轉到暈，趴在地上搞笑擺出作嘔狀，仍不忘大嗌賣廣告：「賣飛啦！賣飛啦！」網民見他賣力谷飛，大嘆搵食艱難。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240614-0614_00282_041/個唱門票同日開賣--郭富城出海歎世界--AK趴地谷飛
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：