由城寨走入旺角 伍允龍「王九」撈得掂 「3小辣」招親

伍允龍近期憑新片「王九」一角人氣急升，片酬水漲船高，身為鑽石級筍盤的他開出「3小辣」條件「招親」。Dry足4年的他渴望拍拖，尋找伴侶以搵老婆為目標。

武打影星伍允龍前晚在旺角譚仔三哥品嘗升級回歸的「獨門三酸撈薯粉」，以及小食「清爽涼拌豬肚配萵筍」，再歎番杯「寒冰橙梳打」特飲，期間獲「三哥蔡思韵」玲玲姐親傳撈技3式，令他功力大增。近期憑電影《九龍城寨之圍城》飾演大反派「王九」而人氣急升的他，獲譚仔三哥邀請拍攝廣告，直言多得電影帶挈：「今次廣告嘅形象都有啲似王九，要勁食辣嘢，做一個識功夫、鍾意食辣嘢嘅人，仲要學埋撈薯粉添！」

嗜辣的伍允龍被問到找女朋友是否也要「辣妹」時，他即開出3大擇偶條件：「要有愛心，對所有人都有愛、有愛心；要鍾意我啦；同埋最好就係靚啦！」問他現在事業有成是否是時候找個女友，他即笑說：「多工作定少工作都想搵番個女朋友，渴望搵個伴侶好耐，2019年到依家都冇拍拖，大個咗可能挑剔啲，唔想玩玩吓，想搵個結婚對象。不過都好難識到女仔，因為拍親電影都係成班麻甩佬。」伍允龍表示知道老友安志杰心裏也想見到他成家立室，只可惜其妻Jessica C.的閨蜜都已經嫁人。

片酬升 廣告接不停 伍允龍與女星鍾嘉欣當年有過一段長達8年的地下情，他指將來拍拖不介意戀情曝光。講到多工作豬籠入水是否儲到老婆本？他說：「片酬係高咗嘅，以往都少拍廣告，依家多咗機構搵我拍廣告，係好開心。去謝票覺得好Amazing，件事好Crazy，拍嗰陣覺得觀眾會鍾意，但冇諗過有咁嘅效果。」對於電影票房已突破1億，向香港史上票房第1位邁進，他認為能否破紀錄要看觀眾支持，現在已覺得光宗耀祖。

此外，伍允龍數年前自組公司，剛完成一部動作片《無名火》，但覺得要重拾功夫片昔日光輝，要有更多動作片開拍，新的動作演員才有發揮機會。說到《九》片拍檔古天樂涉欠債未還，遭入稟追討830萬元，可擔心會影響電影開拍續集？伍允龍說：「冇睇到新聞，等我了解吓先。」