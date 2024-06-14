體重急跌10磅 李佳芯開續約條件：有劇拍就開心

花旦李佳芯前晚出席劇集煞科宴，透露拍攝時因患病體重輕了10磅，連自己上磅也有點怕！講到與無綫洽談續約，她指完成拍攝可以洽談，又指要求不高，有劇拍就開心。

視帝譚俊彥、視后李佳芯（Ali）與藝人郭柏妍及黃庭鋒等，前晚在銅鑼灣出席無綫劇集《麻雀樂團》煞科宴。Ali受訪時指今次全劇僅花了兩個半月便完成，是自己有史以來最快拍完的劇集：「今次好多溫情戲，有笑有淚，最難忘係圍埋拍打麻雀戲，所以大家一齊病，但冇拖慢進度，病住都繼續拍，希望出街時睇唔出我哋個病樣啦！」

Ali透露拍攝時病倒，體重輕了10磅：「上磅見到咁嘅情況真係有啲驚，依家飽滿番啲喇，太瘦驚唔精神。（續約無綫？）尋晚先拍完最後嗰場戲，依家拍完可以傾。（有咩條件？）我要求唔高，錢亦唔係最重要，鍾意拍劇，有劇拍就開心。」又指暫時會先放假。

講到早前冒紅雨外出約會新歡，她說：「只係朋友，因為呢排學打網球。依家出嚟飲咖啡都會寫到係新歡，就算同女仔出街都可能寫到變咗性取向，但我會過番正常人生活，繼續約朋友食飯傾偈！」

譚俊彥讚囡囡成熟 譚俊彥透露煞科戲穿上絨西裝在灣仔街頭疾走狂爆汗，而緊接將到內地出席電視電影《尋夢琴澳》記者會：「今次同陳展鵬、胡定欣、林夏薇合作，終於同定欣飾演一對。」日前囡囡9歲生日，他獲劇組通融數小時慶祝，指女兒成熟沒有投訴他工作太忙：「禮物係部掌上電腦，呢排佢有『新老竇』啦，哈哈！」郭柏妍則緊接要為另一劇集《金式森林》開工，並要用髮片駁長髮拍攝。