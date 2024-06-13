BTS首名成員「出關」 Jin退伍 RM拉隊軍營外恭迎

韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jin昨日結束一年半的兵役，成為隊中首名退伍成員，當兵中的隊友特地申請休假並拉隊到場恭迎，跟他逐一擁抱，隊長RM更搞笑地吹奏色士風贈興！

現年31歲的Jin於前年12月以陸軍身份入伍，成為隊中首名當兵成員。服役約一年半的他，昨日正式退伍。為免大批粉絲到場造成混亂，事務所事先聲明退伍當日不會舉辦任何活動，呼籲粉絲勿到場。昨日軍營外聚集大批傳媒，當中包括來自日本、美國及俄羅斯的媒體，軍方加派80名執法人員戒備。

其他隊友仍在服役，但為了迎接Jin也向軍營申請休假。昨晨除了成員SUGA之外，隊長RM與J-Hope、V、Jungkook、Jimin均有現身軍營門外。Jin展示敬禮甫士，再與隊友逐一擁抱，正在軍樂隊當兵的RM特地準備了色士風，沿途一直吹奏歡迎他，場面搞笑。

開直播搞到網絡癱瘓 他們之後返抵所屬事務所HYBE大樓，會合SUGA一起慶祝Jin退伍。Jin急不及待開直播跟全球ARMY（BTS官方粉絲）打招呼，又自豪地展示當兵期間獲得的獎狀，但直播開始不久便因同時間太多人收看癱瘓網絡而三度中斷。

為慶祝BTS今日出道11周年，事務所同日在首爾蠶室體育館舉行《2024 FESTA》活動，Jin將會現身與1,000名粉絲舉行抱抱大會及見面會。他在直播中透露抱抱大會是自己提議，因為想親自多謝ARMY，原先希望招待3,000人，事務所擔心人數過多難以控制，把規模縮減至1,000人。Jin退伍的消息帶挈事務所昨日股價大幅上揚，而其他成員將於今年10月及明年6月陸續退伍，七子最快可望於明年6月合體活動。