劉青雲韋羅莎 組「老夫少妻」

兩大影帝劉青雲及吳鎮宇主演的新戲《談判專家》，邀來好戲之人包括苗僑偉與姜皓文等演出。而韋羅莎、楊偉倫及朱栢謙原來都是劉青雲的「忠粉」，對住偶像做戲，心情難免興奮又緊張。飾演青雲妻子的韋羅莎大爆雖然青雲外表冷酷，但其實很健談，他看着兩夫妻的道具照時，笑指二人是「老夫少妻」，相當幽默。