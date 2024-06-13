台灣女星郭雪芙最近結束為期3個月的英國遊學生活，返回台灣投入工作，先後出席多個品牌活動，落力搵真銀。她日前晒出拆禮物的影片，透露一回到台灣就收到品牌的大禮包，看來她人氣高企，深受品牌喜愛。

在拆禮物過程中，身穿低胸上衣的她不時俯身細看禮物，微微露出渾圓北半球及事業線，養眼畫面令一眾粉絲睇到眼定定。