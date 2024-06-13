娛樂

蔡依林孭自家製手袋出遊
台灣天后蔡依林（Jolin）最近到蘇格蘭旅遊，並在社交網分享多張出遊靚相，見她穿上針織上衣搭配牛仔褲，還背着有花花圖案的針織手袋。Jolin表示針織袋是由她親手製作的，令粉絲相當驚訝，大讚她心靈手巧，手工一流。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc