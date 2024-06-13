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蔡依林孭自家製手袋出遊
台灣天后蔡依林（Jolin）最近到蘇格蘭旅遊，並在社交網分享多張出遊靚相，見她穿上針織上衣搭配牛仔褲，還背着有花花圖案的針織手袋。Jolin表示針織袋是由她親手製作的，令粉絲相當驚訝，大讚她心靈手巧，手工一流。
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