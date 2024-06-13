娛樂

陳約臨補度蜜月晒長腿

陳約臨晒出水着照派福利。 陳約臨晒出水着照派福利。
陳約臨晒出水着照派福利。
藝人陳約臨日前與混血老公David飛到意大利度假，已升呢做人妻的她仍然保持住好身材。她透露此行是與老公補度蜜月，二人欣賞沿岸的彩色小屋，加上清澈海水，非常浪漫。她又分享穿上三點式的水着照派福利，大晒零贅肉身材及修長美腿，非常火辣！
二人飛到意大利歎世界，非常甜蜜。二人飛到意大利歎世界，非常甜蜜。
二人飛到意大利歎世界，非常甜蜜。
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