陳約臨補度蜜月晒長腿

藝人陳約臨日前與混血老公David飛到意大利度假，已升呢做人妻的她仍然保持住好身材。她透露此行是與老公補度蜜月，二人欣賞沿岸的彩色小屋，加上清澈海水，非常浪漫。她又分享穿上三點式的水着照派福利，大晒零贅肉身材及修長美腿，非常火辣！