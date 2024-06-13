拖老公搵佐藤健集郵 林夏薇「胸」襲婚禮 與李東旭續前緣

視后林夏薇日前鮮有公開與老公的合照，但網民卻將重點放在她成功「起雙飛」，一晚之間成功與日韓男神李東旭及佐藤健集郵，更被發現其爆乳裝是「舊衫」，大讚身為闊太的她注重環保，而弗爆身材維持不變。

林夏薇（薇薇）9年前下嫁年長16歲的金融才俊莫贊生（Jason）後成為闊太，但依然事業心重，捱更抵夜劇接劇外，更進軍商界發展飲食及鑽石生意，難得成為多棲女強人背後，夫妻感情仍然甜蜜。日前薇薇分享與老公拍住拖出席友人婚宴的照片，並留言祝福一對新人：「參加婚禮也會感受到超幸福，新婚快樂我親愛的朋友。」

除了有「愛妻號」老公相伴外，薇薇更在席上遇見於韓劇《鬼怪》中扮演「地獄使者」的韓星李東旭及日本男神佐藤健，令網民相當驚訝。原來「與星有緣」的她已非首次跟兩位男神結緣，她去年曾在飯局中與李東旭相遇，亦於同年底出席SAIFF影展閉幕禮時，跟佐藤健合照過，兩位男神的粉絲留言表示羨慕：「可以看到他，當然幸福啦！」

愛惜衣物引激讚 不過亦有網民把重點放在薇薇的性感造型上，大讚身穿低胸裙的她艷光四射，圈中好友江嘉敏也留言：「姐也太索了吧。」更有眼利網民認得她的爆乳裝並非首次曝光，指她曾於出席周年晚宴時着過，驚訝家住半山獨立屋、坐私人飛機出遊的少奶奶，一樣愛惜衣服不浪費資源。