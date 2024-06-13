中娛星動：林熙蕾翻紅爆乳派福利 胡歌襲台被圍 賣口乖冧粉絲

內地男星胡歌挾《繁花》威勢昨日到台灣出席活動，甫抵機場已做成萬人空巷場面，雖然被圍成一團，但他依然展現微笑和揮手，賣口乖高呼想念台灣觀眾。而在《繁》劇翻紅的林熙蕾也在社交網爆乳派福利，令人血脈沸騰！

胡歌暌違6年昨日再到台灣出席活動，他抵達松山機場前，機場大廳已有不少執法人員維持秩序。胡歌一出閘即被大批粉絲和媒體包圍，擠成一團。見慣大場面的他一邊微笑，一邊揮手打招呼，聞得《繁花》在台大受歡迎，他笑說：「聽說了，非常開心。」也表示很想念大家。

想跟好友合作 他又表示很多美食想吃，也指台灣比上海熱。而這次來台，行程緊湊，他表示沒有時間和好友林依晨、林熙蕾見面。問有否想來台拍戲？他說：「很期待希望有更多交流，有太多想合作，我的幾位好友已經很多年沒合作了。」亦透露先前已跟不少台灣演員與導演合作過。

至於在《繁》劇飾演「林太」一角的林熙蕾，亦在社交網派福利，身穿低到落肚臍的Deep V爆乳裝，其渾圓半球，令人熱血沸騰，加上逆齡美貌，現年48歲的她更似得28歲，好友舒淇都點讚，林熙蕾老公楊晨更大方親自驗證：「林太事業線巨大。」