娛圈單打：宿敵新仇舊恨 易角有你冇我

吓，點會咁㗎！早前東網獨家報道，視后張可頤相隔12年重返娘家無綫接拍重頭劇《巨塔之后》，正當大家引頸以待之際，竟然傳出張可頤辭演的消息！更震撼嘅係，頂上的人選，竟然就係當年合作《難兄難弟》而反目的宣萱！

唔通真係不是冤家不聚頭？嗱，據聞劇中演員已經到咗佛山開工，新任女主角宣萱亦有現身開鏡儀式！睇嚟件事都冇得掹咯，粉絲想再喺大台一睹張可頤的風采，惟有再等一會。

講番呢兩位花旦，二人差不多時期走紅，《難兄難弟》一個扮陳寶珠，另一個扮蕭芳芳，至今仍是電視劇經典。之但係，論外界評語，張可頤始終略勝一籌，皆因佢唔止外形神似陳寶珠，連說話腔調都學到十足十，宣萱則始終保持個人特色。另一方面，宣萱曾踢爆可頤拍劇經常遲到，搞到延遲煞科；可頤則反擊係宣萱時常大笑引致NG！總之二人戲中係好姊妹，戲外有你冇我，《難兄難弟》電影版亦因此飛起宣萱，改由舒淇頂上。

兩大女神一直面左左，直到可頤大病一場，停工養病期間學懂放下執着。2019年，宣萱主演舞台劇《大辭職日》，兩人於後台世紀合照，終於破冰！可頤事後都覺得好無謂，明明一句Sorry可以化解的事情，竟然搞到失控，只能講句年少氣盛唔識諗啦。

好啦，世紀恩怨好不容易平息，殊不知可頤今番重回娘家拍劇又添波折，而易角對象又係宣萱！究竟可頤因乜事辭演仲係一個謎，而咁啱得咁蹺，兩位女神先後為友台拍劇，收視一樣滑鐵盧。睇嚟咁多年過去，佢哋始終有一份不解之緣喎！