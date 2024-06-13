古天樂遭入稟高院 追830萬欠款

影帝古天樂近年發展娛樂事業有聲有色，惟近日卻惹上官非！他曾與光尚文化主席唐才智合作投資時裝經銷公司和中菜廳，對方前日入稟高等法院，向他追討欠款830萬元。

古天樂與唐才智分別於2013及2014年，兩度聯手分別投資時裝經銷公司及銅鑼灣中菜廳，共斥資2,570萬元，由古天樂名下兩間公司持有股份。有指他向唐才智借貸投資未還，唐才智前日遂入稟高等法院，向他追討欠款830萬元。

本允5年內清還 原告為唐才智，被告依次為古天樂及其名下公司Cool Label Limited。入稟狀指出，2013年中，唐才智答應古天樂一同投資經銷時裝品牌公司，投資1,660萬元，由古天樂全資擁有的公司Production Power Limited購入49%股份，投資額由兩人均分，古天樂以信託形式代唐才智持有股份。同年7月19日，古天樂無法按協議支付其投資金額，唐才智同意協助，免息借貸830萬元予古天樂，5年後到期，惟古天樂終未償還。

入稟狀續指，古天樂是一間銅鑼灣中菜廳常客，2014年10月，他提議兩人一同投資營運該中菜廳的充裕國際實業有限公司，用910萬元以Cool Label Limited名義購入70%股權，兩人均分投資額，Cool Label Limited代唐才智以信託形式持有一半股份。

唐才智前日入稟，向古天樂追討830萬元欠款，並要求法庭聲明兩被告各以信託形式，為唐才智持有Production Power Limited及充裕國際一半股權，有責任應唐才智要求提供股份帳目及將股份轉移。

案件編號：HCA1129/2024