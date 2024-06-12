擔正真人版《工作細胞》 佐藤健犧牲靚仔樣 塗白臉殺病毒

日本男神佐藤健落實與女星永野芽郁再度合作，主演將於12月上映、改編自動漫《工作細胞》的真人版電影，佐藤健犧牲靚仔樣，塗白臉做「白血球」，跟病毒大開殺戒！

昨日兩人於東京合體出席電影記者會。佐藤健近年憑串流劇《First Love 初戀》紅遍亞洲，今次他一改深情形象，飾演外表冷酷但身手不凡、在免疫系統最前線守護人類健康的「白血球」。拍攝時他要犧牲靚仔樣，全身塗上白色，但他十分享受。

永野芽郁難忍笑 永野則飾演經常闖禍、負責運送人體養分的「紅血球」，她自晨早劇《半色藍色》後相隔6年再與佐藤健合作。她笑言拍攝時最困難的是看到對方全身白色，要努力忍笑。在同日公開的電影預告中，佐藤健重現其代表作《浪客劍心》的精彩動作場面，還有大批童星演出的「血小板」，令網民相當期待。

《工作細胞》是漫畫家清水茜筆下的人氣作品，漫畫單行本累積銷量超過1,000萬本。故事講述經擬人化後的各種細胞，在人體內的日常工作，故事內容充滿教育意義，兩度改編成動畫大受歡迎。真人電影版由《交響情人夢》、《羅馬浴場》導演武內英樹執導，早於去年已拍畢。昨日佐藤健現身時，瘦到臉頰凹陷，惹來網民議論紛紛，推測他疑為其他作品減磅。