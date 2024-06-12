暢所欲玄：面相三停看人生階段

中國的相學博大精深，很多人以為只有掌相和面相，其實軀體的每一部分，以至坐姿、聲音、食相、氣息、神態……統統皆有論述。今次便來簡述一下。

面相分為三停，每一停均代表不同範疇及流年歲數。上停：髮腳至額（代表15至30歲的運程，反映思想）中停：眉至鼻頭（代表31至50歲的運程，反映人際關係及財運）下停：人中至下巴（代表51至75歲的運程，反映情慾及晚運）

※耳朵反映15歲前的運程，但不在三停之列。

面相三停其實代表着人生三個階段，即少年運、中年運至晚運。看面相，首看三停的比例是否均勻，如其中一停的部位特別差，可推斷此人的運勢亦會特別反覆，甚至有破敗之象。要注意的是，相學中所談及的流年歲數以虛數為計，亦即實際歲數約莫加上一年左右。

除了面相，相學也把人的軀體分為三個部分，合稱「三停」。上停由頭頂至頸，中停由頸至腰，下停腰至腳底。三停可反映一個人的格局高低，人身三停之中，傳統理論以「上長下短」者為佳。因為腳短者適合文職工作，腳長者則較奔波勞碌。雖然身長腳短不合現代審美眼光，但若論貴格，還是以腳短者為高。

堪輿學家麥玲玲師傅