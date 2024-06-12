黃嘉雯搵鹿仔High爆

藝人黃嘉雯與陳國麟為TVB Plus節目《動物森友島》走訪日本嚴島，展開尋找小鹿之旅，雖然島上最高峰曾有超過1,000隻野生鹿，但現時只剩下約600隻，二人見到野生鹿大感興奮。其後他們更到訪獲列為世界文化遺產的嚴島神社參觀，又坐人力車遊覽紅葉谷，沿途欣賞美景，相當寫意。