娛樂

黃嘉雯搵鹿仔High爆
藝人黃嘉雯與陳國麟為TVB Plus節目《動物森友島》走訪日本嚴島，展開尋找小鹿之旅，雖然島上最高峰曾有超過1,000隻野生鹿，但現時只剩下約600隻，二人見到野生鹿大感興奮。其後他們更到訪獲列為世界文化遺產的嚴島神社參觀，又坐人力車遊覽紅葉谷，沿途欣賞美景，相當寫意。
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