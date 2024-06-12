壓力大諗過退學 馮盈盈慶生報喜 一級榮譽畢業

前港姐冠軍馮盈盈早前講明不拍拖，希望在兩年內奪視后，但好學的她亦不忘進修自我增值，於去年初修讀香港大學進修食品產業管理市場及營銷學碩士，並取得優異成果。她適逢前日迎來30歲生日，宣布考獲一級榮譽優等成績（Distinction），雙喜臨門。

繼續進修商業管理 她於社交網上載慶生照，順道宣布好消息：「這真是令我驚喜萬分的生日禮物，因為我一直都希望自己能以最高的成績『一級榮譽碩士』畢業，但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」

進修時未有放棄幕前事業的她，不忘發放正能量，與大家分享讀書心得：「重點並不是在於我的成績，而是在求學過程中我的一些經歷和感受。我作為公眾人物，重返校園讀書，少不免會受到無形壓力。因此我們應該要學懂平衡自己和量力而為，人生旅程的每一個階段都有新的開始和新希望。」

馮盈盈接受本報訪問時表示：「我碩士畢業之後也會繼續進修，增值自己。過去這段時間，我自修了金融，最近還報讀了哈佛大學商學院網上課程。我雖然沒有營商經驗，暫時也未有生意計劃，但發現自己其實對商業管理有很深興趣。尤其是我所修讀的食品學碩士，有一部分的課程內容也是關於市場營銷和管理學。」她又指會將自己學到的知識拍成影片，上載到社交網與大家分享。