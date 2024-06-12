中娛星動：與前妻董璇關係友好 高雲翔低調娶圈外人 驚爆再做老竇

內地藝人高雲翔與董璇離婚多年，依然保持友好關係，日前二人之8歲女兒「小酒窩」搞生日會，3人開心合照，溫馨滿瀉。有網民以為高雲翔與董璇有意復合之際，原來他已再組家庭，並育有一女，展開了新生活！

早年憑劇集《羋月傳》走紅的高雲翔，2018年於澳洲爆出桃色糾紛後，事業、婚姻一鋪清袋，2019年與董璇離婚，由前妻獨力照顧女兒「小酒窩」。高雲翔至今依然消失於幕前，演藝事業可謂一蹶不振！

日前「小酒窩」8歲生日，董璇為她舉行慶生派對，並邀來圈中好友包括李小璐及佟麗婭等帶同孩子出席。董璇亦大方邀請前夫一同慶祝，席間高雲翔不但與女兒互動，更與前外父外母合照，照片中董璇靠近高雲翔陪女兒合照，完全沒有避忌，難怪有網友猜測二人會否復合。然而有知情人爆料，指高雲翔早已再婚，且再育有一女，太太是圈外人，女兒已上幼兒園。而他亦已改名為高晟暉，顯然是想摒棄過去，重新開始。

女兒入行做童星 父母皆是藝人，令「小酒窩」遺傳了父母的表演天分，能歌擅舞且開始了童星生涯，更有份參演近日推出的劇集《墨雨雲間》。事實上高雲翔一直與女兒保持緊密關係，經常抽時間陪伴，令「小酒窩」未有因父母離異而失去父愛。