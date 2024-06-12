女團選跳 舊作翻Hit 古天樂冇晒歌癮 聞舞色變

影帝古天樂憑新作角色贏盡口碑，就連他的經典歌曲《今期流行》亦同時翻Hit！有當紅女團希望邀他同台演出，不過他就耍手擰頭，坦言已無歌癮。

古天樂（古仔）、林峯、伍允龍、劉俊謙、胡子彤及張文傑等前晚為《九龍城寨之圍城》謝票。談到電影票房破億在即，是否有信心超越佔據累計票房榜首的《毒舌大狀》？古仔說：「希望觀眾繼續支持，令票房再創高峰，成為華語電影累計票房史上嘅第一位。」並透露前傳劇本正在編寫中，因為搭景需要時間，故不能心急。

提到日本女團Avantgardey日前來港，表演了古仔的經典歌曲《今期流行》，還希望7月來港開騷時，可以邀請他上台一起跳舞，古仔聞言即耍手說：「佢哋跳就算啦！」又笑言有朋友與他分享了相關片段，以為朋友想整蠱自己：「完全冇諗過首歌咁多年會翻Hit！」他表示若Avantgardey發出邀請，會現身捧場，但不會上台跳舞，還坦言已無歌癮：「我依家去卡拉OK都唔唱。」

林峯再接再厲創佳績 至於《九》片大受歡迎，林峯就感謝觀眾對每個角色的喜愛，希望往後能再接再厲，伍允龍則笑言感覺自己猶如拍了《流星花園》。胡子彤就表示當獲悉觀眾會搜尋他們以往的資料時，感到相當有趣。張文傑則希望有機會跟一眾演員到外地謝票，而身旁的劉俊謙直言希望港產片可以延續下去，再次衝出國際。