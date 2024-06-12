花半億打造多元舞台 郭富城9登紅館 做定身體檢查

「舞台王者」郭富城昨日為演唱會舉行記者會，宣布將加開3場，透露今次會繼續不惜工本，還表示已接受身體檢查，狀態一流。

郭富城（Aaron）昨日在尖沙咀舉行記者會，宣布8月將於紅館舉行《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024 香港站》，還計劃在10場的基礎上加開3場。相隔8年、第9次登上紅館的Aaron，透露今次演出沒有沿用過去的「舞林」，而是以「Iconic」命名，希望給大家知道之前的演唱會已成過去，希望打造另一個舞林世界。席間，Aaron除了送上首次播出的演唱會主題曲《EXIT》外，還透露親自寫了一首廣東歌《您》，準備開騷時獻給歌迷以作報答。

談及演出加開3場，Aaron直言感到滿足，還透露今次不惜工本以半億打造立體多元的舞台，表演方向和舞台設計有很大突破，現場將以3面舞台示人，視覺效果更集中，他還早在兩年前已找來美國天團KINJAZ的排舞老師來港合作，相信舞蹈方面會有所加強：「想好似海報主題咁變成一隻鷹，代表速度、銳利，亦寓意自己可以飛得更高、更遠睇呢個世界。」

多謝太太理解 提到兩個囡囡會否首次在紅館看爸爸開騷？Aaron說：「佢哋都會撐Daddy，自己一做演唱會就好投入，多謝太太體諒我陪小朋友嘅時間少咗。」又表示每個環節都有特定的表演內容，不會請嘉賓，亦不會帶女兒上台。而談到最近歌神張學友因感染RSV病毒而煞停演唱會，會否特別注意健康？Aaron透露：「係呀，希望學友早日康復，呢段時間我都搵咗家庭醫生check住，之前做咗身體檢查，各方面都好正常，可以放心去釋放、超越自己嘅體能。」