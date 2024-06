去年港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然參選後爆出連串負面新聞,父母涉千萬元金錢糾紛,遭內地苦主追數,她隨即「潛水」及絕迹社交網。至近日《2024香港小姐競選》展開招募,她才正式再次面對傳媒及受訪。而其社交網事隔半年再次更新,第一波便是分享性感生日相,她為自己打氣表示:「22歲!i dont get older, i just get better. 度過了很奇妙的一年,真好,明年會更好!」她在限時動態分享拍攝過程,眼見同屆的落選港姐郭珮文及鄧凱文憑好身材出位,她亦深明「流量密碼」的重要性,穿上白色絲質吊帶連身短裙,領口大開及晒美腿,相當吸睛。她又在鏡頭前展現感性一面,一時望窗一時流淚,果然我見猶憐。