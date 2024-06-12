獨家消息：張可頤突辭演新劇 宣萱頂上披醫生袍

視后張可頤事隔12年將重返娘家無綫接拍重頭劇《巨塔之后》，因該劇被喻為醫療版《新聞女王》，加上有陳展鵬、馬國明「雙視帝」壓陣，令不少觀眾引頸以待。不過，昨日卻突傳出張可頤已辭演，並由宣萱頂上，並於今日在內地舉行開鏡儀式！

《巨》劇無論卡士及幕後陣容都相當吸引，男主角為「雙視帝」陳展鵬、馬國明，其他演員包括陳煒、劉佩玥、吳若希、張頴康及蔣家旻等，劇集總監製跟《新聞女王》一樣由鍾澍佳擔任，睇頭十足，除了到內地，大隊亦將會到歐洲取景，相當揼本！

今舉行開鏡儀式 近日劇中演員相繼到佛山開工，不過遲遲未見女主角張可頤的蹤影，而昨日更有指原來張可頤已辭演該劇，改由宣萱頂上！張可頤與宣萱當年均為無綫當家花旦，演技毋庸置疑，故今次換角，應對劇組影響不大。而今日《巨》劇將於內地舉行開鏡儀式，除了一眾主演會到場外，據知「新任」女主角宣萱都會現身。

換角消息一出，即引來網民熱議，因之前張可頤受訪時直言對演出該劇感期待，她於劇中更首次挑戰演心臟外科醫生，事前積極做了不少功課，看了不同地方的醫療主題電影，故今次突然傳出換角，不少網民大呼愕然，但亦有網友對於同樣好戲的宣萱加盟，留言表示期待。