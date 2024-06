34C「DJ女神」樂宜在社交網派福利,她趁端午相約一班好姊妹,齊齊穿上比堅尼到潑水音樂節大解放!她寫道:「Excuse me, HAVE YOU SEEN MY BOYFRIEND?」原來她巧遇近日人氣急升的藝人胡子彤,趁機集郵!網民紛紛讚她樣靚身材正:「姐姐你可唔可以唔好咁索。」有網民則扮呷醋,相當搞笑!