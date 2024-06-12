休養3星期 巡唱煞停 陳奕迅打網球中暑休克 仆爆下巴縫30針

「吹神」陳奕迅原定周五起於重慶舉行6場巡唱，本打算做運動增強體能的他，在室外打網球期間，不敵炎熱天氣中暑休克，暈低時下巴撼硬地，腮骨骨裂，下巴傷口更深至見骨，急送院縫了30多針！巡唱無奈宣布延期，傷心多過傷身的他，留院期間更被禁言48小時，可謂雙重打擊。

49歲的陳奕迅（Eason）2022年展開《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》，剛於5月底才歡天喜地慶祝杭州站舉行第100場，近期卻好事多磨，屢因健康問題令巡唱受挫。除去年10月的澳門站因身體不適延期外，今年5月的武漢站，他又意外拉傷腰部，幸仍可靠強勁意志力「頂硬上」，以6首「Encore曲」取代跳舞部分；緊接第101場的杭州站，又因聲音沙啞而臨時押後兩場演出，他更為此含淚鞠躬道歉，可惜聲帶問題持續，兩場補場一改再改。

日前返港休養的他，一心打算做戶外運動吸收維他命D強健體魄，以備戰本月14至16日、21至23日共6場重慶站，豈料人算不如天算，前日在露天場打網球時，遇上巡唱以來最嚴重一次重創！由於當日氣溫高達31度，他於打波期間中暑休克，暈低時下巴着地血濺當場，被緊急送院救治，檢查後發現他腮骨骨裂，下巴傷口見骨，要縫30多針，最少要休息3星期，昨日主辦單位宣布6場重慶站將延至明年舉行。

禁言「絕食」48小時 現正留院的Eason由家人照顧，經專科醫生縫合傷口後情況理想，未有破相之危，更無損聲帶及唱歌，只是為免影響傷口愈合，醫生囑咐他暫停說話及進食48小時。經理人甘菁菁昨日代Eason報平安：「大家唔使擔心，佢情況穩定，好番個下巴都唔會有明顯疤痕，亦唔會影響唱歌，不過需要一段時間令骨裂嘅部分愈合。」

開騷在即卻遇血光之災，Eason擔心歌迷多過自身，受傷後心情非常複雜，甘菁菁說：「意外冇人可預料，佢知道去唔到重慶都好唔開心，怕歌迷擔心自己，又怕佢哋失望，大家畀時間佢好好休息，相信好快可以康復，可以再見到大家。」Eason受傷的消息極速登上熱搜，海量歌迷洗版送上祝福；而主辦方發出延期公告，向受影響歌迷致歉，並發布退票及補償安排。至於Eason下一站巡唱，網上指是7月12日起的佛山站，共舉行6場。

Eason太太徐濠縈相信正忙於照顧老公，無暇更新社交網，最近一次甫相是5日前的行山照，她穿上運動Top自拍及分享郊野景色，透露行了18,000步。