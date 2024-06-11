Arabella Chi火辣吸「陽」氣

英國真人騷《求愛島》（Love Island）的女星Arabella Chi，不時在社交網分享性感照益Fans，吸引逾133萬網民追隨。近日她再度出招，上載身穿比堅尼狂擺誘人甫士的靚相，寫道：「為你帶嚟一啲陽光。」又表示這是「陽光下的生活」。