伯賢率EXO-CBX發炮 轟事務所掠水

韓團EXO成員伯賢昨日在港舉行尾場演唱會，卻爆出他與隊友Chen及Xiumin不滿仍擁有其團體活動合約的SM事務所違反協議，要求瓜分3子個人活動收益的10%，昨午舉行緊急記者會告發SM不公正！

出道12年的男團EXO，陸續有成員與SM事務所約滿離巢，僅保留團體合約，當中由伯賢、Chen及Xiumin組成的小分隊EXO-CBX，去年6月與SM鬧出合約糾紛，雙方最終達成和解，順利解除個人合約，但SM強調與3人仍有團體合約。今年1月，伯賢自立門戶，Chen與Xiumin雙雙過檔其公司INB100，據當時與SM的協議，藝人個人及EXO-CBX的活動均由INB100負責。

事隔1年，INB100昨日突然發聲明，指控SM無視雙方協議內容，要求他們提交3子個人活動收益的10%，INB100曾提出抗議，但對方兩個多月未作回應，才決定於昨午派出代表律師召開記者會揭露SM的不公正，揚言會向公平交易委員會申訴。

香港騷反擊黃牛 另外，伯賢上周六起一連3日在香港亞博開騷，一票難求，網上卻湧現大批黃牛票，他在首場演出中隔空反擊黃牛：「如果你們不喜歡我，便不要買我的門票，再用高價轉售！」贏得全場歡呼。

至於貴為SM旗下最吸金女團的aespa，將於下月初正式進軍日本，近日率先公開處女日語單曲《Hot Mess》的宣傳照。成員Karina前日首度為職業棒球賽主持開球禮，自言很榮幸可以為樂天巨人隊擔任開球嘉賓，又不忘叫大家多多喜愛aespa。