暢所欲玄：中心點

每一個地區都有其中心點，一個國家首都便是全國之中心點，一切行政命令皆從此出而公布全國，每一州郡城市都有其政府中心點，小至每一個家庭都有其中心點，從人事上而言，領袖總統便是國家之中心人物，公司便是老闆為中心人物，家庭便是一家之主。

在風水上而言，陰宅之中心點為穴位，就陽宅而言，其單位之中心點便是依據其宅形尋找，分清其前後左右的巒頭如何，理氣計算皆由此而定。假如是坐北向南，北方便為玄武、南方為朱雀、東方為青龍、西方為白虎。如坐南向北，則南方為玄武、北方為朱雀、西邊為青龍、東邊為白虎。故此四應玄武、朱雀、白虎、青龍並非必以北方為玄武、南方為朱雀、東方為青龍、西方為白虎，這只是一個名稱而已。

有了中心點便可以依照二十四山八卦，分析此方位對某六親有利或者有欠吉之象，因乾方為父親，坤方為母親，震方為長子，坎方為中男，艮方為少男，巽方為長女，離方為中女，兌方為少女，因此外在某宮位是吉是凶，便會相對應某家族成員產生了影響。

玄學家伍立群