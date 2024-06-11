黎諾懿帶囝囝氹老友記

藝人黎瑞恩、黎諾懿與鄭希怡一家3口等，日前拉隊到屋邨向長者派發逾700隻糉及福袋。充當領隊的黎瑞恩，安排隊員到不同單位派糉，表現落力。而「廚神」黎諾懿帶同大仔「小春雞」現身，更教囝囝包糉，期間「小春雞」主動向長者問好，氹得眾人笑逐顏開。