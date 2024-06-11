6月11日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月11日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊恭如凍齡晒仙氣
前亞姐冠軍楊恭如近年進駐內地社交平台，日前她更新近況，上載影寫真相的花絮片，寫道：「鏡頭裏的每一個故事，都想與你分享。」片中見她換上多套晚裝，先以粉紫色Tube Dress騷香肩，再以紅色薄紗大玩透視，年屆「5字頭」但美貌不變，仙氣未減。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240611-0611_00282_073/楊恭如凍齡晒仙氣
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc