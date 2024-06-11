娛樂

楊恭如凍齡晒仙氣
前亞姐冠軍楊恭如近年進駐內地社交平台，日前她更新近況，上載影寫真相的花絮片，寫道：「鏡頭裏的每一個故事，都想與你分享。」片中見她換上多套晚裝，先以粉紫色Tube Dress騷香肩，再以紅色薄紗大玩透視，年屆「5字頭」但美貌不變，仙氣未減。
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