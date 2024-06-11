樂壇天后容祖兒，日前在網上自爆二刷電影《九龍城寨之圍城》，怎料着唔夠衫險「中招」，她寫道：「戲院好凍，散場之後兩行鼻涕，總之想病想病寒氣逼人！」她急急去歎岩盤浴驅寒氣，並上載多張素顏靚相，瞓完岩盤的她面色紅潤，素顏依然省鏡，獲Fans洗版激讚。