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容祖兒素顏驅寒
樂壇天后容祖兒，日前在網上自爆二刷電影《九龍城寨之圍城》，怎料着唔夠衫險「中招」，她寫道：「戲院好凍，散場之後兩行鼻涕，總之想病想病寒氣逼人！」她急急去歎岩盤浴驅寒氣，並上載多張素顏靚相，瞓完岩盤的她面色紅潤，素顏依然省鏡，獲Fans洗版激讚。
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