聲夢3小花開騷 鍾柔美等城城「點燈」 姚焯菲啪骨放鬆

聲夢小花鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）日前出席活動，透露正籌備7月跟姚焯菲（Chantel）舉行演唱會，有指此是After Class的「解散騷」，但經理人已否認。兩女透露屆時會有不少跳唱快歌，讓大家看到她們沒表演過的東西，據知她們還會推出新歌，趁演出宣傳。

詹天文High到全場起身 Windy「劇透」說：「演唱會係好有氣氛嗰種，相信大家都會企晒起身。」Yumi則表示正值暑假開騷，會挑選比較開心的歌曲，問到演出有甚麼賣點？Yumi說：「因為放假囉！放假梗係要睇我哋3小花！」

提到她們不時跳唱天王郭富城的作品，會否希望對方給予意見？Yumi說：「我之前入場睇佢個演唱會，好Surprise佢認到我，佢同我點頭，我緊張到唔知點好，覺得好神奇，原來佢真係有睇我《狂野之城》跳舞比賽段片。」城城將於紅館開騷，她夢想有天能跟這位舞台王者一起登上紅館舞台：「我真係超級崇拜佢，所以一直好好準備自己！」

至於Chantel早前接受電台訪問，分享在新西蘭的求學生活，她指宿舍規管較自由，但她大部分時間都在溫習，就算外出也多數為看醫生，她解釋只是去「啪骨」，溫習後「啪骨」會感到特別輕鬆。