中娛星動：鼻哥有異被質疑動刀 趙露思開鏡迎花海 陳偉霆做財神搶Fo

內地「甜寵女神」趙露思夥拍陳偉霆主演的內地劇昨日開鏡，兩派粉絲即場展開「應援戰」，出動花海及餐車等攻勢，相當豪氣。剛病好的趙露思被指「鼻子怪怪的」，再次捲入整容疑雲。

趙露思與陳偉霆（William）主演的劇集《許我耀眼》昨早於北京正式開鏡，劇集官宣後因排位問題引發雙方粉絲展開網上罵戰，然而製作團隊有恃無恐，表示歡迎獲選中的粉絲到場應援，結果趙露思方除獲粉絲出動「紫色花海攻勢」支援外，其代言品牌更出動餐車請台前幕後飲下午茶，而William一方亦不輸蝕，粉絲同樣悉心準備應援區，貼滿大批靚仔相外，更大手筆出動雪糕車到場為工作人員消暑降溫。

日前因蕁麻疹導致皮膚發炎的趙露思，現身時狀態不錯，大晒白滑玉腿，但未知是否因為角度關係，有網民發現她鼻子「怪怪的」，故再惹來整容疑雲，甚至有人留言：「削下巴和墊高鼻樑也太明顯了…」粉絲紛紛留言「護主」，當事人則未有回應。至於William則以金絲眼鏡登場，添上幾分文青氣息，又主動向工作人員大派開工利是，由於太陽猛烈，更有專人為他打傘。

身高差距成熱話 首次合作的二人並排站立時，可見William比趙露思高出「一個頭」，「最萌身高差」頓時登上熱搜，有人表示期待欣賞二人談情及親吻的畫面！據悉，戲中趙露思飾演的許妍，與William飾演的沈皓明於婚後漸生隔閡，最終離婚收場，但之後的種種經歷，令趙露思終於領悟親情與愛情的真諦，被形容為「非一般愛情戲」，相信將是對兩位主演的演技考驗。