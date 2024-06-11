樂基兒瞓身Chok甫 遭海浪襲擊

名模樂基兒日前分享在印尼峇里島進行拍攝的片段，只見曬得一身古銅色的她，先後換上火辣透視裝及Deep V吊帶晚裝裙在沙灘大擺pose。雖然陽光猛烈，但樂基兒依然笑容十足，還專業瞓地，盡顯性感誘人的一面，但拍攝期間忽然出現一個極大海浪，令她全身濕透之餘，還幾乎被水沖走，相當驚險！