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樂基兒瞓身Chok甫 遭海浪襲擊
樂基兒拍攝時差點被海浪捲走，好在有驚無險。
名模樂基兒日前分享在印尼峇里島進行拍攝的片段，只見曬得一身古銅色的她，先後換上火辣透視裝及Deep V吊帶晚裝裙在沙灘大擺pose。雖然陽光猛烈，但樂基兒依然笑容十足，還專業瞓地，盡顯性感誘人的一面，但拍攝期間忽然出現一個極大海浪，令她全身濕透之餘，還幾乎被水沖走，相當驚險！
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