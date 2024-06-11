劉穎鏇睇比賽 引觀眾分心

無綫小花劉穎鏇近日現身澳門觀看排球賽，被網民巧遇合照，從相中可見她身穿性感熱褲，白滑長腿盡收眼底。而賽事舉行期間，劉穎鏇坐在第一排專心觀賽，有不少網民被其美貌吸引，一心望着她，反而錯過了賽事的精彩時刻，令人感嘆劉穎鏇的魅力確實難以抵擋。