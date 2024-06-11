與陳曉華關楓馨一拍即合 何沛珈麻甩冇包袱 表情鬥恐怖

藝人何沛珈最近偕陳曉華及關楓馨一齊拍攝旅遊節目，3人初次合作已一拍即合，何沛珈指大家性格麻甩，拍攝時完全不顧形象，笑言節目播出時應該幾恐怖。

何沛珈（Roxanne）、陳曉華、關楓馨、陳煒、薛家燕、何廣沛、林正峰及張彥博早前為無綫旅遊節目《玩轉深中懶人包》到訪內地4個城市，進行長達18天的拍攝。Roxanne透露拍攝時大家已笑到停不下來，還不時在鏡頭前鬧交，她解釋：「我哋會分成兩隊推薦行程，以獲取煒哥（陳煒）及家燕姐歡心，所以大家不時嗌交，又要同對方互踩，每日都處於水深火熱之中。」

Roxanne還表示今次拍攝最難得是結識到陳曉華及關楓馨兩位好姊妹，她笑言：「我同佢哋係第一次合作，但大家性格好夾，我哋都係比較不拘小節、有少少麻甩，估唔到大家都冇包袱，例如我哋對某啲嘢食好有興趣，大家都會用比較浮誇嘅方法去演繹，拍嘅時候我哋已經笑到癲咗。」還透露原本以為兩人很斯文，但合作後卻把想像顛覆了：「今次絕對會有好多表情包出現，我哋冇人做過表情管理，所以播出嚟應該好恐怖，哈哈！」

莊子璇重拾熱血回憶 此外，Roxanne還於昨日為《沙田龍舟競賽2024》擔任主持，應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然及友誼小姐姜依宁也有現身為健兒們打氣兼擔任頒獎嘉賓。莊子璇身穿吊帶上衣騷香肩，王怡然與姜依宁則以熱褲上陣晒長腿，3人笑容甜美，大受現場市民歡迎。莊子璇表示今次是首度在現場觀看比賽：「感覺好熱鬧同好熱血，即時諗起我中學時都有參加過運動比賽，大家都係為同一件事去努力。」