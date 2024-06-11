獨家專訪：鄭俊弘讚老婆硬淨 何雁詩為母則強 振作做囝囝依靠

歌手鄭俊弘與何雁詩最近公開兩歲兒子患上罕見病「天使綜合症」，面對逆境，夫妻同心應付，曾患情緒病的何雁詩更令人擔心，但Fred直言老婆比他想像中堅強，表現出母愛硬淨一面的何雁詩則覺得是命運安排：「我哋要振作，唔係佢就無依無靠。」

鄭俊弘（Fred）與何雁詩的兩歲兒子鄭讚廷（Asher）半年前證實患上罕見的「天使綜合症」，兩人最近公開消息，並籌備7月在西九戲曲中心舉行慈善演唱會，望喚起社會對罕見病的關注。兩人經過半年時間沉澱，心情已經平復，Fred認為最重要是接受事實，否則會沉溺在失落狀態，何雁詩則說：「外間覺得我哋好慘，我哋就覺得已經係生活一部分，清楚咗小朋友嘅病，就逐步逐步去面對。」

Fred指無法形容壞消息來臨的心情：「當時抱住正面心態諗，驗DNA一定冇事，所以我比較打擊大，佢就一直有媽咪嘅預感，直覺有啲事。」何雁詩謂：「其實由半歲多少少，佢已經有啲發展遲緩，到歲半一直冇追番上嚟，所以直覺要搵出原因，所以歲半就去做DNA排序，就搵到原來有基因突變病。我反而冇乜好大反應，心裏面一定難過，但唔會畀自己崩潰，因為小朋友就靠我哋兩個，我哋要振作起嚟，唔係佢就無依無靠。」

願意放棄事業求醫 為免令大家更傷心，兩公婆情願分開喊，何雁詩並沒有感到不幸，認為是命運安排：「可以用我哋影響力等多啲人了解天使綜合症，對唔同罕見病有一份同理心。」親力親為照顧兒子的二人指已經習慣，並不覺得辛苦，Fred直言將來外國有合適治療也會帶兒子一試，即使要他們放棄事業也願意。

講到兒子將來，何雁詩直言每個殘疾家庭也會擔心小朋友的將來：「開頭有諗，但愈諗得遠就愈擔心、愈無助，專心活在當下，見到小朋友咁開心，雖然有殘疾，但已經係祝福。」