入行自感有福氣 姜濤見面祭施冧功 向粉絲「求婚」

人氣王姜濤前晚於粉絲見面祭大耍冧功，穿上「踢死兔」化身新郎向粉絲「求婚」，又發表愛的宣言高呼我愛你，之後還感性表示粉絲的愛會成為他最好的回憶！

男團MIRROR連續4日舉辦MIRO專屬歌迷聚會《Hi MIRO！見面祭》，前日迎來第3日，由成員AK及Lokman打頭陣，分別於早上及下午舉行見面會，而人氣王姜濤則接力於晚上和歌迷見面。大批「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）於當晚7時許已到達九展，眾人自備印有「姜」字的應援牌，還穿上專屬應援制服，在場外設置的多個打卡位拍照留念。

而見面會中，姜濤以「踢死兔」造型亮相，現場尖叫聲此起彼伏，他還向「姜糖」送上驚喜，大跳最近於韓國爆紅的潮曲《晚安大小姐》，表現尷尬又不失可愛，還笑指見面會上的造型猶如結婚，即惹來「姜糖」要求他示範求婚，心情大佳的姜濤有求必應，不單講出「愛的宣言」，還應要求示範「企喺懸崖邊大叫我愛你」的動作，非常寵粉。

「姜糖」成就最好的回憶 到遊戲環節時，「姜糖」要求偶像彈額頭，姜濤亦錫住粉絲不敢太大力，其後又將隨身眼鏡送給小粉絲，更特意走落台獻唱王力宏的《依然愛你》、《好得太過份》，炒熱全場氣氛。同時，姜濤還分享心底話，自爆在出道前曾透過網上頻道觀賞偶像羅志祥舉行的粉絲見面會，當時很想知道收穫眾人寵愛是甚麼感覺，而當他站在見面祭的舞台上時，即感受到自己有多麼幸運，姜濤表示：「有福分入呢一行，呢行唔係話你努力同好勁就入到，我知自己係天時地利人和，所以得到大家支持。」更感觸指6、7年前曾做過多份兼職，及後一步步成就如今的自己，感謝當初那份堅持：「無論以後你哋喺唔喺度都好，我都會好多謝呢份回憶。」還指「姜糖」的愛會成為他將來最美好的回憶。