昨日她於社交網PO片,並留言:「Get ready with me for pilates!」片中的她原本只穿了吊帶睡衣,低胸兼晒腰,十分吸睛,之後鏡頭一轉,她已換上一套桃紅色瑜伽服,貼身小背心加上Legging,谷胸兼露腹肌,身材呼之欲出,有網民留言:「示愛!Can I be your boyfriend?」亦有人讚她是「Hot Baby」及女神呢!