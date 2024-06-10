英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 迷你波莉（Ⅱ）
10:30 尋根新世代
11:00 大個仔大個女
11:30 節拍小天地
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 穹蒼下的世界：冰島
2:00 野性伊甸：婆羅洲
3:00 英國海岸鐵路遊（Ⅰ）
3:35 創新國度（ⅩⅢ）
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（LⅢ）
5:30 我的志願101
6:00 超級餅藝大師
6:30 健康滋味姊妹花
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 明珠雜誌
8:30 美國小廚神（ⅤⅢ）
9:20 世界真細小
9:30 虎膽龍威（PG）
12:00 晚間新聞
12:20 明珠雜誌
12:50 創新國度（ⅩⅤⅡ）
1:15 中國24小時
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：