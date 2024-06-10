娛樂

Kylie扮夢露 投粉絲所好

美國真人騷家族Kardashian成員Kylie Jenner於社交網站分享扮成已故性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的照片，戴上金色假髮擺甫士的她留言：「你哋係咪有人話掛住金髮Kylie？」之後她又「打回原形」，穿上黑色胸圍配外套與短褲，大晒火辣身材！
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