冠絕K-Pop歌手 Seventeen稱霸日本上半年銷量

韓團Seventeen上月在日本開騷，場場爆滿，在當地人氣爆燈的他們，以高達逾79萬張銷量榮登日本上半年最暢銷K-Pop歌手，至於日本偶像宮脇咲良所屬的組合LE SSERAFIM則稱冠K-Pop女團。

近年韓流大舉入侵日本，K-Pop歌手於當地人氣強勁，唱碟銷量屢創新高。剛於上月底到日本開騷的男團Seventeen，先後在東京及大阪展開四場演唱會，吸引大批日迷瘋狂追星，帶挈組合於當地賣碟再創新高。據日本唱碟銷量榜Oricon公布「上半年10大最暢銷K-Pop歌手」排行榜中，Seventeen以逾79萬張銷量稱霸，力壓賣碟逾46.4萬張的韓團ZEROBASEONE（ZB1）。近年於當地人氣急升的男團ATEEZ以25.4萬張銷量高踞第3位；另一韓團TREASURE與TXT各以22.5萬及19.2萬張銷量排名第4、5位。

日本偶像宮脇咲良所屬的人氣女團LE SSERAFIM以16.7萬張銷量進佔第6位，是榜內排名最高的K-Pop女團，並成功力壓以13.7萬張銷量排第7位的女團IVE，以及賣碟逾9.1萬張佔據第9位的女團TWICE，至於男團Stray Kids與BOYNEXTDOOR亦成功進佔第8及10位。

張元英靚樣最受日本女生歡迎 另外，早前有日本節目報道當地11至19歲受訪女生，票選她們最想擁有的K-Pop女團成員神顏，結果IVE主將張元英以高票數拋離TWICE師妹組合NMIXX成員Sullyoon登上冠軍寶座，不少日迷對其可愛的公主造型趨之若鶩。

而為慶祝TWICE台灣成員周子瑜本周五的25歲生日，有內地粉絲團在韓國首爾仁川國際機場1號航站樓的大銀幕，花重金購買生日應援廣告，亦有粉絲在美國紐約時代廣場的大屏幕播放其生日應援視頻，為壽星女造勢。