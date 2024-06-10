暢所欲玄：人生小滿勝萬全

很多人在發生問題時，都好想馬上尋找方法去改變，甚至希望可以即時改運，其頭腦往往不夠清醒，分辨是非的能力也是最低，於是有人會去尋找一些風水物品，以為擺了就可以改變，終於放到全屋都是風水物，儼如博覽館，而且不敢拋棄又年年增添，擔心今年不放會有災禍到臨。

中華文化是有擺放風水布局的傳統，因此有人借此機會，大事渲染，自吹自擂，我身邊有好多朋友的朋友都有類似情況，每年到時到候就會進貢數萬元，旁人叫也叫不醒，難怪今天的電騙個案沒完沒了，所謂橋不怕舊，最緊要受，舊的走了，新的又補上。為甚麼有些「高手前輩」不見他天天出來借明星效應來宣傳刷存在感，因大部分人都食廣告，當然媒體有其介紹推廣的功能，但有人會借此功能賺到肚滿腸肥，甚至家財達到幾10億，反思你年年擺了那麼多風水物品有否得到億萬家財？有些東西要適可而止！

想改變目前的不景氣，應從自己開始，最好找個有良心的高手，為你的八字進行拆解，所謂先知命後認命，如果可以改命，今天我已變了首富，高手在民間，看看有否這個緣分吧！大道至簡，一個人的能量系統就是一個人的力量和智慧。記住這點就是應對命運的核心知識。

堪輿學者元海