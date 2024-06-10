羅子溢遭攔截 強行合影

藝人羅子溢近日被網民拍片上傳至社交網，指摘他拒絕合照耍大牌。片中可見羅子溢當時正在乘搭扶手電梯，期間有幾名途人突然閃出阻攔其去路，隨即取出手機想與他自拍，令剛踏出扶手電梯的羅子溢大吃一驚。片段公開後，不少網民力撐羅子溢，認為合照應該先詢問當事人，亦不能選擇在扶手電梯出口位置拍照，以免發生意外。