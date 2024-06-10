藝人許志安（安仔）於無綫節目《芷珊約您》中，透露近幾年做了寄養家庭，先後照顧過6隻貓咪，直言於人生低谷時，全靠照顧貓咪得到心靈慰藉：「寄養過程係好舒服，佢哋好似幫緊我咁，成日想同我傾偈，我會話我哋係互相幫忙，佢哋好值得擁有好好嘅家庭。」還表示在此期間領養了一隻貓咪。