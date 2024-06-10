歌手丁噹暌違5年發行第11張專輯，當中一首《致遠道而來的我們》畢業祝福歌合唱版，邀請了多間學校畢業歌的主唱們一同獻唱，MV亦別具心思，特別到校園邀請了30位學生參與拍攝，有趣的是期間丁噹參觀校園時，還被同學誤認為是老師跟她問好，丁噹也笑着回應：「我是新來的音樂老師，請記得來上我的課。」