「唔想只係留意我哋身材」 潘明璇拉埋郭珮文落水 齊做「財女」

「大騎樓」郭珮文跟同屆港姐潘明璇感情要好，二人日前結伴現身玩水音樂節，身穿招牌緊身衫的郭珮文濕身透Bra Top，極度誘惑！潘明璇則坦言想做「財女」：「唔想大家只係留意我哋身材！」

郭珮文早前被發現與《福祿壽訓練學院》中扮過「HK Mr. Bean」的黃潤成結伴睇騷，身穿比堅尼的她將不科學身材表露無遺，成為全場焦點。她日前又現身另一玩水音樂節，原來她也約了好姊妹潘明璇一齊去玩，今次她同樣身穿招牌緊身衫，透出內裏的比堅尼Bra Top不特止，背心上還印有「WET」字樣，非常誘惑！

投資獨到獲利豐厚 潘明璇昨日現身由林寶玉任主辦的兒童運動會，她透露現時已簽咗TVB，稍後將為港姐宣傳，提到有傳她投資加密幣獲利近百萬美元？她表示未知結果，因市場很大變化，但表示也有拉好友郭珮文一起投資，笑問是否轉型做「財女」？她說：「唔想大家只係留意我哋身材。（但身材收唔埋喎！）佢就收唔埋，我就係Mini版。」她希望能有機會多做一些關於財經的節目，問她是否需要找個靚仔拍檔？她卻衝口而出說：「冇乜要求，不過TVB好似冇乜靚仔。」她知道表達錯誤，即時承認自己中文不好並更正：「TVB好多靚仔！」

郭珮文透Bra Top，夠晒誘惑！