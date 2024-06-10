景甜胸大手腳幼似AI

內地女星景甜最近「變髮」，改以短髮示人，日前她上載一系列新相，見她身穿啡色Tee配短裙，雖然打扮輕便且密實，但依然蓋不住好身材，即使着住鬆身上衣，「胸」猛上圍照樣Big爆，簡直呼之「肉」出，但手、腳、腰卻相當纖幼，被網民形容為「不科學得似AI」：「第一眼真的像AI啊」、「身材絕了，還那麼美」。