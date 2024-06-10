中娛星動：劉亦菲新劇連環破紀錄 封收視一姐

有「神仙姐姐」美譽的內地花旦劉亦菲主演的新劇《玫瑰的故事》前晚首播，萬眾期待下，收視與熱度雙雙登頂，非常厲害！劇集的收視率從開始到最高峰升了超過3倍，同時創下該平台都市劇熱度值最快破27,000紀錄，而劇集開局單集已有10個廣告，亦創下該平台的歷史紀錄，網民大讚劉亦菲的扛劇能力強勁，成為繼趙麗穎及楊紫後第3位有收視保證的女星。而現年36歲的劉亦菲在劇中飾演22歲的大學生亦成為網上熱話，不但全無違和感，而且在高清鏡頭兼無磨皮濾鏡的情況下，她的皮膚狀態超好，令人羨慕，誇她不止天生麗質，後天保養亦相當到位，網民直言隨便截圖也美到能做海報，神顏無敵！

好友伊能靜助攻

另外，劉亦菲對新劇非常重視，開播前頻頻在社交網發文造勢，其演藝圈朋友也有在網上為她助力，當中包括台灣藝人伊能靜，兩人曾於2012年在電影《銅雀台》合作，自此成為好友，之前劉亦菲主演的電影《花木蘭》上映，伊能靜也專程去捧場，如今她再次為好友的新劇在社交網宣傳，並寫下兩人不為人知的小故事：「玫瑰送我的珍珠，當時拿到覺得太貴重了，但玫瑰說，你送我書吧。這麼多年過去，這串珍珠依然散發着黃玫瑰般金燦燦的光芒，而我愛的女孩終於長成玫瑰，刺人、美麗也耀眼。愛你，我心中永遠的玫瑰。」劉亦菲以三個心心圖案來回覆。網民均被兩人的友誼所感動，祝福兩人友誼長存。